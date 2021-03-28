В Казани жители пятиэтажки на улице Кулахметова пожаловались на то, что квартиру на пятом этаже затопило через дыры на крыше. Ранее на крыше рабочие чистили снег, видимо очень старались.

Как будто водопад, вода обрушилась на жильцов квартиры, не помогали ни тазики, ни ведра. 25 марта у жильцов потекло по стенам. В итоге – испорченная проводка, отклеенные обои, вдутый ламинат, провисший натяжной потолок. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

В аварийно-диспетчерской службе жильцам сначала сказали, что придут в рабочие в течение дня. А после отметили, что все работы будут проводить только летом. Семья, проживающая в квартире, делала ремонт всего лишь 5 лет назад, кто теперь будет возмещать причиненный ущерб, остается вопросом.

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