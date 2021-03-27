Ряд странностей и неслучайных совпадений нашли эксперты в строительстве платной автодороги М-12, которая соединит Казань и Москву.

Во-первых, это резкое увеличение сметы: с 464 миллиардов до 730 в конечном варианте, то есть чуть ли не вполовину. Во-вторых, для строительства шести участков нашлось ровно шесть подрядчиков, причем их интересы в выборе участков не пересекались. Третьей странностью назвали тот факт, что уже в начале обнаружились нарушения при выкупе земель под строительство, но уголовных дел не появилось. В четвертых, до сих пор нет заключения Главгосэкспертизы, оно ожидается в августе, а строительство уже идет. В пятых, экспертам кажется нелогичным связывать страны и экономики вместо того, чтобы связать российские города нормальными трассами. При этом платить за трассу россияне будут дважды: первый раз налогами, второй - при проезде по ней, пишет "За рулем".

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