В Казани презентовали проекты оформления новых станций метрополитена. Всего их восемь, в результате голосования должно остаться четыре.

Конкурс на разработку концепций для станций "Улица Академика Сахарова", "100-летие ТАССР", "10-й микрорайон" и "Улица Юлиуса Фучика" объявили в конце января. По условиям, станции должны быть эстетичными, безопасными, вандалостойкими и удобными для всех категорий населения. В конце февраля в "Татинвестгражданпроект" сообщили, что на конкурс заявились более десятка участников, а накануне были представлены восемь работ.

Выставить свои оценки члены жюри должны до 29 марта, в итоге будет выбрано четыре победителя. Награда за победу - 500 тысяч рублей.

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