Долгожданное потепление после очень снежной зимы в Казани грозит затопить дворы и улицы города. Казанцы уже жалуются на огромные лужи, которые блокируют путь пешеходам. А рядом с лужами возвышаются кучи грязного снега, который коммунальщики всю зиму складировали.

Мэрия Казани практически ежедневно отчитывается о тоннах снега, вывезенных с городских улиц, и в центре, действительно, снега немного. Но стоит выехать за пределы Вахитовского района, как оказываешься будто в другом городе.

Редакция ProKazan.ru прогулялась по самому густонаселенному району города - Ново-Савиновскому и проверила, где в ближайшее время казанцам стоит ожидать "аквадискотеку". С нами район исследовал молодой человек по имени Илья. Его рост - почти 2 метра, и именно в нем мы измерили сугробы, которые встретили на пути.

Проспект Амирхана

Грязный сугроб высотой больше человеческого роста. В нашем случае - примерно 1,2 Ильи, то есть 2 метра 40 сантиметров. Интересно, какого размера лужа получится здесь...

Еще один, примерно один метр восемьдесят сантиметров. Сугроб заботливо собирали, кажется, с начала зимы на дворовой территории.

Куча снега в метр с небольшим, которая скоро превратит парковку в причал - здесь можно будет только вплавь. Собственно, готовьте лодки, казанцы.

Уникальный в своем роде сугроб-лавочка высотой приблизительно в метр девяносто. Здесь сидят местные бабушки, они, видимо, и выкопали из-под снега скамейку.

Улица Четаева

Чтобы передвигаться по Четаева, вам обязательно понадобятся резиновые сапоги по колено. Кажется, эта улица никогда не знала, что такое ливневки.

И сугробы тут также имеются! Высотой примерно 2 метра - Илья проверил!

Еще одна огромная и непроходимая лужа на Четаева. Илья решил, что это бассейн и уже приготовился к заплыву... Илья! Не нужно, это всего лишь лужа, ее скоро должны убрать (или нет).

Улица Абсалямова

В надежде хоть на одну сухую дорожку Илья отправился на улицу Абсалямова, но нет, тут еще хуже. Бедная девушка, проходившая мимо, всеми силами пыталась не промочить новенькие сапоги.

И снова лужа! И снова не пройти, только вплавь... Кажется, с этим районом все понятно, может пойдем смотреть следующий?

Улица Гаврилова

На Гаврилова два в одном - лужи и огромные сугробы, но жители не отчаиваются - ведь в период коронавирусных ограничений их можно использовать как еще одно развлечение.

А вот и снова Илья, он все еще измеряет сугробы. На Гаврилова они оказались под 1,8 метра, бывает же такое...

Улица Маршала Чуйкова

А вы тоже играли в детстве в "Царь горы"? На улице Чуйкова самое место для этого! Илья, увы, но пока, ты только царь грязного сугроба, который через неделю превратится в грязную лужу.

И снова Чуйкова удивила! Напомним, если забыли - рост Ильи под 2 метра, на фото сугроб закрывает ровно половину. А представьте, этот сугроб начнет резко таять.

Итог

Обойдя весь Ново-Савиновский район, мы не могли не дать "Снежный Оскар" главному, большому, грязному, самому из самых сугробу. Нашли мы его во дворе улицы Сибгата Хакима прямо на парковке. Любуйтесь!