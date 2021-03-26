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Банк «Открытие»: до конца недели российская валюта останется вблизи уровня 76 рублей за доллар

26.03.2021, 15:43 0 prokazan.ru

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

Вчера индекс РТС упал до уровня 1460 пунктов, рубль ослаб до 76 рублей за доллар, а доходность 5 летних ОФЗ выросла до 6,8%. Хотя еще 17 марта они были на уровне 1555 пунктов, 73,6 рублей за доллар и 6,4% соответственно. Падение российских финансовых рынков наблюдается уже последние семь дней.

Падение российского рынка акций во многом связано с наблюдаемой коррекцией мировых цен по широкому перечню товаров российского экспорта: начиная от нефти и заканчивая металлами. С одной стороны, коррекция на сырьевых рынках могла быть вызвана наблюдаемым очередным всплеском заболеваемости в тех странах, которые в ближайшее время не смогут обеспечить себе популяционный иммунитет, включая страны Европы, Индию, Турцию и др. С другой – наблюдаемым постепенным ужесточением денежно-кредитной политики в крупнейших развивающихся странах: Китае, Бразилии и России.

Ослабление рубля до уровня около 76 рублей за доллар вызвано в первую очередь внутренними причинами. Зарубежные инвесторы ждут дальнейшего снижения цены российских облигаций по мере роста ключевой ставки и корректируют свою позицию на долговом рынке. Кроме того, сохраняются негативные ожидания санкций со стороны США. При этом ослабление рубля могло быть и более значительным в отсутствие повышенного спроса на национальную валюту в целях уплаты налогов: 25 марта – предельный срок уплаты НДС, акцизов и НДПИ, 29 марта – срок уплаты прибыли за 2020 г. и аванса за первый квартал 2021 г.

По отношению к закрытию 17 марта, когда российский валютный рынок уже отыграл обострение между президентами США и России, рубль потерял к доллару 3%. Сильнее было ослабление только турецкой лиры (4,6%), где рынок чрезвычайно резко отреагировал на решение президента снять со своего поста главу Центрального банка; сейчас национальная валюта быстро отыгрывает потери. Индекс валют развивающихся стран с 17 марта изменился незначительно – в пределах 0,3% в зависимости от состава стран, входящих в индекс.

До конца недели давление на рубль может оставаться значительным и мы не ждем его быстрой коррекции. Поддержка рубля, обусловленная налоговым периодом, будет постепенно снижаться. В этих условиях динамика курса рубля будет определяться ожиданиями по санкциям. С высокой вероятностью курс рубля останется вблизи наблюдаемого уровня 76 рублей за доллар, а динамика индекса Мосбирижи будет определяться динамикой мировых цен и изменениями ожиданий в отношении введения санкций против госдолга РФ.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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