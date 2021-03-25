Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Казани сняли с рейса «Казань-Санкт-Петербург» буйного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отдел поступило сообщение о том, что при посадке на борт самолета выявлен пьяный пассажир, который нарушает общественный порядок. Оказалось, это 30-летний житель Санкт-Петербурга. Он вел себя вызывающе, сильно размахивал руками. Полицейские приняли решение снять пассажира с рейса.

Для разбирательства мужчину доставили в дежурную часть. После прохождения медосвидетельствования, в отношении нарушителя был составлен административный протокол. Теперь буйному грозит арест до 15 суток.

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