В казанском цирке после драки слонов дрессировщики решили не выпускать пока животных на выступления. На данный момент они только репетируют, без зрителей. В «Шоу слонов» в ближайшие выходные слонов не будет.

«С девочками каждый день репетируем, и они чувствуют себя лучше. Пока с ними будут проводиться только репетиции. Никто причину конкретно не может объяснить, есть только предположения версии и догадки, почему они себя так повели, у них свой мир и интеллект», - написала дрессировщица Диля Гулевич на странице в «Инстаграм».

Также дрессировщица отметила, что служащие цирка находятся рядом со слонами круглосуточно и уделяют им много времени.

Напомним, драка слонов произошла в прошлые выходные. Тогда эта новость облетела практически весь мир. На тему животных в цирке высказался блогер Илья Варламов, а дрессировщик Запашный поругался с гонщиком «Формулы-1».

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