В поселке Левченко под Казанью произошло серьезное ДТП с участием иномарки и поезда. Об этом сообщается на странице программы «Вызов-112».

«Женщина-водитель иномарки «Сузуки» нарушила правила дорожного движения и не пропустила поезд, выехала на переезд. После удара машину отбросило», - говорится в сообщении.

По предварительной информации пострадавших нет. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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