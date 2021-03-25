Самолет, взлетевший из аэропорта Казани по направлению в турецкую Анталью, вернулся в аэропорт из-за того, что маленькому пассажиру на борту воздушного судна стало плохо. Об этом сообщают "Казанские ведомости" со ссылкой на очевидцев.

Рейс вылетел рано утром в 3.50, но уже через час девочке на борту стало плохо, вероятно, у нее критично снизился уровень инсулина в крови. Борт вернулся обратно, маму с ребенком врачи забрали в больницу.

В Международном аэропорту Казани информацию о возвращении подтвердили. По словам пресс-секретаря Аделя Гатауллина, посадка была произведена в штатном режиме.