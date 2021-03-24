Странные инциденты в Казани не заканчиваются. Так, например, неизвестный мужчина в сопровождении немецкой овчарки поджег опорный пункт полиции «Дербышки». Об этом сообщается в телеграм-канале Mash Iptash.

Мужчина пришел в помещение, облил коридор бензином, поджег и удалился. Очевидцы сообщают, что сгорел стенд и внутренняя дверь на цокольном этаже. На данный момент устанавливается личность поджигателя.

«На место происшествия выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Обстоятельства инцидента устанавливаются», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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