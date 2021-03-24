23 марта на 71-м году жизни скончался судья всероссийской категории, председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Татарстана, президент малой академии картинга «Титан» Шафранов Евгений Львович. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

«Евгений Львович отдал развитию автоспорта в республике более полувека. Был и останется навсегда примером для подрастающего поколения, занимающегося техническими видами спорта. Благодаря его усилиям был построен республиканский картодром на Высокой Горе. В последние годы был судьей и техническим комиссаром на турнирах всероссийской категории», - говорится в некрологе.

Также сообщается, что Евгений Львович ушел после продолжительной болезни. Прощание состоится 25 марта в 10:00 на автодроме «Казань-Ринг».

К другим новостям:

- Появилось видео задержания криминального авторитета в Казани.

- «Виноват коронавирус»: в Казани 60-летняя пенсионерка решила покончить с собой, так как ее не лечили. Что рассказали в Минздраве Татарстана.