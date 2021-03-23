Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 13 января 2021 года пьяная девушка пошла с сожителем в неотапливаемый сарай, взяв с собой детей 1,5 и 4 лет. Через некоторое время старший ребенок замерз, и девушка вернулась с ним домой, а младшего оставила в сарае. Уже утром ребенка обнаружила мать подозреваемой. Сейчас ребенок находится в больнице с тяжелейшими обморожениями, у старшего ребенка также признаки обморожения.

При этом подозреваемая частично признала причастность к совершению преступления. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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