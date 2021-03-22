По прогнозам синоптиков 23 марта ночью и утром ожидается метель с ухудшением видимости. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае выезда на трассы, нужно быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров и торможений.

Также на дорогах ночью и утром ожидается гололедица. В МЧС региона рекомендуют надевать малоскользящую обувь, ходить по улицам осторожнее. Пешеходам нужно внимательно переходить дорогу и иметь световозвращающие элементы.

Так, 23 марта в Казани столбик термометра поднимется до +1…+2 градусов, ночью опустится до -5…-3 градусов.

В целом на неделе днем будет сохраняться плюсовая температура, ночью опускаться до -3 градусов.

К другим новостям:

- «Кровавая драма»: в Казани мужчина из ревности пырнул себя ножом.

- «Слониха приревновала к дрессировщику»: появилась еще одна версия причины драки слонов в цирке Казани.