В Казани на улице Четаева мужчина решил испытать нервы бывшей жены и ударил себя ножом. Об этом сообщается на странице «Вызов-112».

«Мужчина пришел в гости к бывшей жене из ревности решил ее напугать и пырнул себя ножом», - говорится в сообщении.

Медики увезли горе-мужа в больницу, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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