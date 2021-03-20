В центре Казани сегодня почти парализованным оказалось трамвайное движение. У железнодорожного вокзала неизвестный водитель "Мерседеса" оставил своего "железного коня"и слишком близко к путям, а сам ушел по своим делам.

Чтобы не задеть машину и не спровоцировать ДТП, водители трамваев приняли решение обождать и не двигаться вперед.

Очевидцы утверждают, что стояли трамваи примерно 45 минут, после чего водители иномарки все-таки появился и убрал свое авто. Что ему сказали водители трамваев, остается за кадром.