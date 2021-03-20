Телеграмм-канал Mash Iptash сообщил о драке в очереди в городской больнице № 12. В сообщении описывается, что несколько пациентов с разными травмами находились в очереди на прием к врачу.

Пришедший мужчина подошел к кабинету и произнес классическую фразу "Мне только спросить". Мужчины в очереди возмутились, словесная перепалка переросла в потасовку.

Сообщается, что пришлось вызывать полицию, чтобы успокоить возмущенных пациентов городской травматологии. Только когда приехали полицейские, порядок был восстановлен.

Мы сделали запрос в Министерство здравоохранения РТ о деталях происшествия. Информация будет обновляться по мере поступления ответа.