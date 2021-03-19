В Татарстане по требованию прокурора было возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши в школе в Арском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность», - говорится в сообщении.

Крыша в одноэтажном здании школы обрушилась 15 марта. Здание было построено в 1970 году, в 2013 году передано в управление школы, ремонта не было с времен постройки. В момент обрушения на крыше было много снега, в последний раз его убирали в феврале 2021 года.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

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