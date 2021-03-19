В Гидрометцентре Татарстана рассказали, почему в республике накануне выпал желтый снег. Специалисты успокаивают - ничего страшного в этом явлении нет, экологи могут не беспокоиться. Пылевые бури на территории нижней Волги и Казахстана стали настоящей причиной странного желтого снега. Подробное объяснение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.

В нем указывается, что на юг Татарстана пришла воздушная масса с нижней Волги и Казахстана, а потому снег и содержал в себе песок и пыль. Вместе с ними снег выпадал, окрашиваясь в грязно-желтый оттенок. Опасности для здоровья людей такое природное явление не представляет.

О необычном снеге накануне сообщали жители Альметьевского, Азнакаевского, Бугульминского и Лениногорского районов. На место выезжали инспекторы управления Минэкологии РТ для взятия проб. Результаты лабораторных исследований будут обнародованы на следующей неделе.

Желтый снег накануне выпал не только в РТ, но и у регионов-соседей: в Самарской и Саратовской областях, в Ульяновске и Оренбурге.