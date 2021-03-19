Житель Казани Сергей Рахимов в социальных сетях не побоялся рассказать всю историю. Мужчина обвинил врачей в халатном отношении к пожилому пациенту, попавшему в больницу с коронавирусом. К его отцу.

Сергей написал, что врачи выписали пожилого человека доживать дни, ему очень плохо, но отец шепотом все-таки рассказал сыну, что в стационаре ему почти не давали пить воду, поскольку никто не хотел часто менять старику подгузники.

Кормили пожилого пациента почти так же: три ложки каши в сутки и все, Сергей уверяет, что отца выписали истощенным, его родные почти не узнали.

«Стал худым и истощенным, как с концлагеря, всего за 2 недели в реанимации. Двигаться не может. Всего провел в больнице месяц. Ковид подхватил в кардиологическом отделении другой больницы», - пишет Сергей.

Жалоба не осталась незамеченной. Минздрав РТ уже ответил, что специалисты благодарны жителю Казани за сигнал, будет организована проверка.