Криминальных авторитетов заподозрили в создании и поддержке экстремистских ячеек. Первое уголовное дело возбудили в Москве, и эксперты полагают, что это - только начало.

В столице дело открыто по факту создания ячейки запрещенного в РФ движения "АУЕ" (Арестантское уголовное единство). Следствие считает, что именно эта ячейка действовала в СИЗО "Медведь". К незаконной организации могли быть причастны уголовники с характерными кличками Валера Блатной, Леха Зэка и Мага Киргиз.

Следователи считают, что матерые уголовники создали ячейку около года назад, чтобы агитировать молодежь и пропагандировать криминальную романтику и понятия.

Эксперты уверены, что подобные факты, если хорошо поискать, имеют место и в других регионах страны. По большому счету, это определенное заимствование криминальной "культуры" - еще в 90-х бандитские группировки активно создавали отряды молодежи, в которых "ковали" кадры для "настоящих дел".