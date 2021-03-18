В Казани демонтируют еще 16 торговых объектов, которые установили незаконно. Информация об этом размещена в сборнике документов на сайте мэрии столицы Татарстана.

Павильоны уберут на улицах Клары Цеткин, Бурхана Шахиди, Даурской, Карбышева, Адоратского, Гаврилова и Шоссейной, а также автофургоны на улицах Айдарова, Карбышева, Зорге и Сибирском тракте и киоск по ремонту обуви на Ершова.

Напомним, ранее прокуратура потребовала от властей Казани избавиться от 100 незаконных ларьков.

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