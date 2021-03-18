В Казани 18 марта рано утром поступило сообщение о том, что рыбаку на льду Волги стало плохо, ему нужна медпомощь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Прибывшие спасатели установили, что у мужчины произошел инсульт, парализовало правую сторону тела. Они оказали пострадавшему доврачебную помощь и на санях транспортировали до скорой помощи», - говорится в сообщении.

При этом мужчина не мог разговаривать, у него не было документов при себе. Его отвезли в 7 городскую больницу.

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