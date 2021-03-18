Минимальная розничная цена на пиво в Татарстане выросла на 10,5%. Раньше литр самого недорого пива стоил 38 рублей, теперь будет стоить 42 рубля. Об этом сообщает БИЗНЕС Online со ссылкой на Госалкогольинспекции РТ.

Подорожание существенно должно уменьшить долю серой пивной продукции и ввоз в республику фальсификата.

Введение минимального нижнего порога уничтожает прежнее преимущество "серого" товара: он не может быть дешевле установленного минимума, а значит, пропадает и финансовая заинтересованность поставщиков полулегальной продукции.

Введение нижнего порога цены на пиво было инициировано в 2019 году пивной ассоциацией Республики Татарстан.

Также ожидается, что подорожание приведет к снижению потребления напитка. По статистике, в прошлом году в Татарстане потребление пива выросло на 7,1% при снижении количества продаж водки на 2%. В общей сложности в прошлом году татарстанцы выпили 21 миллион декалитров пива.