В Государственной Думе поддерживают идею предоставить жителям России еще три дополнительных выходных дня в году. Ранее группа депутатов выступила с инициативой сделать государственными выходными день работника сельского хозяйства (второе воскресенье октября), День космонавтики (12 апреля) и День учителя (5 октября).

Поскольку день работников сельского хозяйства выпадает и без того на воскресенье, предложено на этой неделе сместить рабочие дни так, чтобы выходных получилось не 2, а 3.

Предложение внесено на рассмотрение депутатов, и если они проголосуют "за" в трех чтениях, со следующего года в производственном календаре станет на три выходных дня больше.