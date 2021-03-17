8-летний мальчик, облитый бензином и подожженный собственной матерью, скончался в больнице в Курской области. Об этом утром 17 марта сообщили представители областной администрации. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось.

Ребенка доставили накануне с обширными ожогами из Железногорска. Сейчас обстоятельствами трагедии занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Мальчику сделали операцию и собирались перевезти его из Курской области в Нижний Новгород, в центр, специализирующийся на тяжелых детских ожоговых травмах. Но не успели.

Следствие установило предварительно, что 31-летняя мать ребенка поссорилась с мальчиком во дворе дома, облила его бензином и подожгла. Поняв, что она натворила, женщина попыталась сама сбить пламя, вызвала "Скорую". С ожогами третьей степени ребенка доставили в стационар. В отношении матери возбудили уголовное дело, сегодня должен решиться вопрос о взятии ее под стражу до приговора.