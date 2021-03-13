Борец за мир без автомобилей в одних трусах морозным мартовским деньком 13 марта вышел в Казани на улицу Вишневского. Мужчина, в руках которого было что-то напоминающее кусок арматуры, мужественно бросился на борьбу с "монстрами" в лице проезжающих мимо машин.
Первой он ударил легковую машину, в которой за рулем сидела девушка. На видео, сделанном очевидцами, видно, что он не пытается догнать уезжающую автоледи и переключается на следующую жертву. Водитель третьего авто проявляет чудеса маневрирования и старается увернуться, но удар арматурой прилетает и ему. В общей сложности побил неадекватный мужчина в трусах около 5 машин.
Очевидцы сообщили, что погромом на Вишневского неадекват не ограничился, и посетил с той же целью улицы Достоевского и Шмидта.
В итоге полиция задержала полуголого молодого человека. По видео с задержания возникают подозрения, что борец с арматурой и правда находится под воздействием запрещенных веществ. Он загребает снег руками и кричит "Помогите!".
Вероятно, теперь молодому человеку придется возместить автовладельцам причиненный ущерб.
комментарии
Сначала он в авто нашел весьма забавную лошадку.