Жители Татарстана ощутили на себе существенный рост цен на бензин на автозаправках в марте. Недоумение это вызвало и у жителей других регионов, которые завалили контрольные органы жалобами.

Специалисты Минэнерго отреагировали на массовые обращения россиян и объяснили, почему в марте бензин так подорожал.

В первую неделю марта повышение цен на бензин было тесно связано с ростом индекса потребительских цен с начала 2021 года. К тому же, отметили специалисты, повысились оптовые цены на топливо, ведь наступает сезон активного пользования автомобилями. Это - сезонный рост. На второй неделе марта продолжаются те же явления, а потому ценники меняются (к примеру, в Набережных Челнах за сутки стоимость бензина АИ-92 поднялась почти на 70 копеек за литр - прим. редакции).

За ростом цен в регионах в Минэнерго следят внимательно, стараясь принять все меры, чтобы сохранить рост в пределах уровня инфляции.

Нефтяным кампаниям уже рекомендовали увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса. Правительство ранее рекомендовало российским нефтяным компаниям нарастить к 1 июня 2021 года коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн.

Цена автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) выросла на торгах сегодня до 55,75 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум. Позднее цена пошла вниз.