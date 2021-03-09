В центре Казани на Баумана женщина решила провести одиночный пикет. Она ни к чему не призывала, стояла тихо, держа в руках плакат. В социальных сетях немедленно распространились фото и видеоматериалы.

В своем письменном обращении к прохожим жительница Казани просила не дарить женщинам цветов, а подарить им закон о домашнем насилии, который, как предполагается, мог бы защитить представительниц прекрасного пола от агрессивных вторых половин.

Вопрос о таком законе стоит остро не только в Казани, но и по всей стране. Время от времени женщины выходят на акции, требуя его скорейшего принятия. Не всегда эти акции оказываются корректными и приличными. Так, в Краснодарском крае феминистки вышли требовать закона с обнаженными частями тела, а в Татарстане ранее феминистки поставили у отдела полиции гроб с "покойницей", которую, кстати, тогда оштрафовали на 10 тысяч рублей.