Для строительства Большого Казанского кольца сотрудники горисполкома забрали у Рамиля Абдулхакова 8 соток земли в Азино. Ему предлагали выкупные деньги, но, поскольку стоимость была назначена смешная, намного ниже рыночной, мужчина отказался от денег, и участок у него отняли в судебном порядке, сообщает "Вечерняя Казань".

Однако построенная автодорога почему-то прошла мимо отобранного участка. Теперь мужчина возмущен и намерен вернуть свою землю обратно. Однако суды в Приволжском, Вахитовском райсудах и даже в Верховном суде РТ уже прошли без результата для 57-летнего мужчины.

Казанец обратился к силовикам, написал в полицию и прокуратуру. Он просит обратить внимание на действия чиновников, которые самовольно перенесли "красную линию" так, чтобы она прошла именно через его участок. Суд признал действия властей законными, но мужчина негодует. Он уверен, что его участок, забираемый под предлогом строительства автодороги, и оставшийся за пределами новой дороги, будет перепродан за большие деньги. Рамиль называет это форменным беспределом и сравнивает с рэкетом 90-х.