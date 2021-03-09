В Красноярском крае нашли ребенка, которого искали последние дни и полицейские, и волонтеры. 11-летнего мальчика нашли в селе Рыбное. По словам родственником, ребенок отправился на прогулку в дневное время, но ни вечером, ни ночью домой так и не вернулся.

В обстоятельствах гибели ребенка теперь предстоит разобраться экспертам, и они довольно странные: следов насильственной смерти не обнаружили, но при этом тело ребенка вниз головой находилось в сугробе за огородами собственного дома.

Предположительно, картина могла быть такой: мальчик пошел гулять и решил попрыгать с крыши сарая в сугроб (это такая сельская народная забава). Эксперты полагают, что прыжок был неудачным, и мальчик упал вниз головой, выбраться не смог и задохнулся.