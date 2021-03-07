В Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства Здравоохранения РТ.

Известно, что все случаи контактные. При этом большую часть больных пришлось госпитализировать (26 человек будут лечиться в больнице, 24 получают лечение на дому).

Несовершеннолетних среди заболевших не оказалось. Восемь случаев заболевания обнаружено среди молодых людей до 30 лет, по 10 случаев - в возрастных категориях от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет. Еще 11 заболевших в возрасте от 60 до 70 лет, семеро - от 70 до 80 лет и четыре человека - до 90 лет.

Географически больше всего заражений в Казани - 17 человек. Также много заболевших за последний день в Набережных Челнах - 11 человек.

В других районах следующая карта распространения вируса:

Альметьевский – 2

Арский – 1

Атнинский – 1

Балтасинский – 2

Буинский – 1

Верхнеуслонский – 3

Дрожжановский – 1

Зеленодольский – 4

Камско-Устьинский – 1

Лениногорский – 2

Менделеевский – 1

Нурлатский – 1

Рыбно-Слободский – 1

Тукаевский – 1

На 7 марта в Татарстане зарегистрировано 18 334 случая COVID-19. Всего выздоровело 15026, в том числе 35 за минувшие сутки.

Напомним, что сегодня также глава ВОЗ дал прогноз развития коронавирусной инфекции в 2021 году.