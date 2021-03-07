В Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства Здравоохранения РТ.
Известно, что все случаи контактные. При этом большую часть больных пришлось госпитализировать (26 человек будут лечиться в больнице, 24 получают лечение на дому).
Несовершеннолетних среди заболевших не оказалось. Восемь случаев заболевания обнаружено среди молодых людей до 30 лет, по 10 случаев - в возрастных категориях от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет. Еще 11 заболевших в возрасте от 60 до 70 лет, семеро - от 70 до 80 лет и четыре человека - до 90 лет.
Географически больше всего заражений в Казани - 17 человек. Также много заболевших за последний день в Набережных Челнах - 11 человек.
В других районах следующая карта распространения вируса:
Альметьевский – 2
Арский – 1
Атнинский – 1
Балтасинский – 2
Буинский – 1
Верхнеуслонский – 3
Дрожжановский – 1
Зеленодольский – 4
Камско-Устьинский – 1
Лениногорский – 2
Менделеевский – 1
Нурлатский – 1
Рыбно-Слободский – 1
Тукаевский – 1
На 7 марта в Татарстане зарегистрировано 18 334 случая COVID-19. Всего выздоровело 15026, в том числе 35 за минувшие сутки.
Напомним, что сегодня также глава ВОЗ дал прогноз развития коронавирусной инфекции в 2021 году.
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