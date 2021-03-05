Прокуроры настоятельно требуют от городских властей Казани снести более сотни незаконно построенных ларьков. Об этом сообщается на сайте правового ведомства.

Городские власти работают в этом направлении: утверждают список ларьков "под снос", демонтируют их по плану, но прокурорская проверка выявила, что сроки, указанные чиновниками на бумаге, к реальности имеют мало отношения. Ларьки, которые должны были быть снесены по документам давно, и ныне там.

Прокуратура указывает, что в таком положении "застряли" примерно 100 подобных торговых сооружений. Все они незаконные, и должны быть демонтированы в кратчайшие сроки.

Вынесено представление об устранении нарушений, виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Подобные ларьки были нормой жизни в 90-х годах прошлого столетия. Но с приходом нового века от них начали массово избавляться. Многим регионам, например, Саратовской и Пензенской области, удалось убрать 100% незаконных ларьков с улиц городов и населенных пунктов. Теперь в списке "чистых от наследия девяностых" городов ждут и Казань.