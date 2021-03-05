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Фото: соцсети

«Пережиток 90-х»: прокуратура в Казани требует от властей избавиться от сотни незаконных ларьков

05.03.2021, 00:01 48 5 prokazan.ru
Прокуроры настоятельно требуют от городских властей Казани снести более сотни незаконно построенных ларьков. Об этом сообщается на сайте правового ведомства.
 
Городские власти работают в этом направлении: утверждают список ларьков "под снос", демонтируют их по плану, но прокурорская проверка выявила, что сроки, указанные чиновниками на бумаге, к реальности имеют мало отношения. Ларьки, которые должны были быть снесены по документам давно, и ныне там.
 
Прокуратура указывает, что в таком положении "застряли" примерно 100 подобных торговых сооружений. Все они незаконные, и должны быть демонтированы в кратчайшие сроки.
Вынесено представление об устранении нарушений, виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
Подобные ларьки были нормой жизни в 90-х годах прошлого столетия. Но с приходом нового века от них начали массово избавляться. Многим регионам, например, Саратовской и Пензенской области, удалось убрать 100% незаконных ларьков с улиц городов и населенных пунктов. Теперь в списке "чистых от наследия девяностых" городов ждут и Казань.
Казань Правоохранители
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комментарии

Ага
0
05 марта 2021
00:24
Гламурно
Гранж
0
05 марта 2021
00:39
Я там покупал воду, почти, как в Сочи, а фаузент ерс агоу.
Гранж
0
05 марта 2021
00:46
Теперь только в аптеку, главное исентуки не купить.
Гранж
0
05 марта 2021
01:01
Говорят, то Черкизон устранили, только для того, чтобы воздвигнуть на его месте свой Черкизон. Так в википедии написано.
Ага
0
05 марта 2021
01:07
You're face to face
With the man who sold the world
В ответ на комментарий пользователя
Говорят, то Черкизон устранили, только для того, чтобы воздвигнуть на его месте свой Черкизон. Так в википедии написано.
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Мальчик с пальчик
0
05 марта 2021
01:22
Ага думал, что мы в его Гараже сыграем в его, а мы сыграли в свою )))

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