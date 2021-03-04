Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ответил на старый вопрос - чья Казань. Еще герои фильма "Иван Васильевич меняет профессию" перечисляли города, которые брал царь, среди них была и Казань. Сейчас татарстанский глава уверенно определил, что "Казань - город татар".

В рамках предпраздничной встречи, посвященной 8 марта, он сообщил представителям средств массовой информации, что считает перепись населения самым главным событием этого года.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в Татарстане сегодня доля татар среди других национальностей составляет только 30%. Остальные представители нации проживают порой далеко за пределами республики.

Минниханов призвал сделать все, чтобы постараться сохранить самобытность национальности, чтобы все татары, проживающие в других регионах и даже странах, могли получать нужные книги, участвовать в общих праздниках, в любой момент приезжать к Татарстан как к себе домой.

"Кто бы что ни говорил, Казань — это столица татар", — поставил точку президент.