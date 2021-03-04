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Новости Казани и РТ

Фото: kazanreporter.ru

Президент Татарстана нашел оригинальное решение ситуации с вечными пробками на въезде в Казань

04.03.2021, 02:00 11 1 prokazan.ru
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с прессой и в ходе общения подняли вопрос автомобильных пробок, которые с завидным постоянством выстраиваются на въезде в столицу РТ. В заторах многие водители и проводят по несколько часов.
 
Глава региона выразил твердую уверенность, что строительством новых магистралей проблему решить невозможно, но все-таки решение есть.
 
По словам первого лица Татарстана, необходимо сосредоточиться на застройке территории так, чтобы не только центр, но и окраины и пригородные территории имели все, что надо человеку для жизни - садик и школу, поликлинику, аптеку, магазины, рабочее место. Тогда у людей не будет острой необходимости каждое утро вставать в пробку, направляясь непосредственно в Казань. Если работа и инфраструктура есть у дома, в доступности, не будет и такого транспортного потока.
 
Но, по словам Минниханова, средств на все у властей пока не хватает, хотя этот вопрос однозначно пора решать, и такие планы имеются.
 
Рустам Минниханов Дороги Татарстан
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комментарии

Обыватель
0
04 марта 2021
02:18
В последний раз, когда мы общались с Илоном Маском, нам захотелось приземлиться на землю и сыграть что нибудь из Gary B.B. Coleman.

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