Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с прессой и в ходе общения подняли вопрос автомобильных пробок, которые с завидным постоянством выстраиваются на въезде в столицу РТ. В заторах многие водители и проводят по несколько часов.

Глава региона выразил твердую уверенность, что строительством новых магистралей проблему решить невозможно, но все-таки решение есть.

По словам первого лица Татарстана, необходимо сосредоточиться на застройке территории так, чтобы не только центр, но и окраины и пригородные территории имели все, что надо человеку для жизни - садик и школу, поликлинику, аптеку, магазины, рабочее место. Тогда у людей не будет острой необходимости каждое утро вставать в пробку, направляясь непосредственно в Казань. Если работа и инфраструктура есть у дома, в доступности, не будет и такого транспортного потока.

Но, по словам Минниханова, средств на все у властей пока не хватает, хотя этот вопрос однозначно пора решать, и такие планы имеются.