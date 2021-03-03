Волонтер Юлия Хакимова рассказала, что получает угрозы от людей, которые удерживали в рабстве инвалида. Инвалида она спасла, но теперь ее собственная жизнь, по ее мнению, под вопросом. На нее был совершен наезд автомобилем, но состава преступления полиция не обнаружила, Юлии направили отказ из ОП Авиастроительного района Казани в возбуждении дела.

Юлия уверена, что угроза есть, поскольку она считает, что в рабстве инвалидов удерживают и заставляют работать представители цыганского клана. Она заявила, что в этом преступном сообществе роли четко распределены, и участники являются друг другу родственниками. И часть из них остается на свободе и угрожает ее безопасности.

Волонтер спасла инвалида, которого заставляли побираться на улице, в конце прошлого года. Она призвала внимательно относиться к таким людям, чтобы была возможность спасти хоть кого-то еще.