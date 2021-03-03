На улице Баумана в центре республиканской столицы снимали художественный фильм. Между ГУМом и торговым центром "Свита Холл" до Баумана и Университетской территория в ночь на 3 марта была перекрыта.

На этом участке установлены декорации, съемочные фонари, очевидцы сообщили о том, что видели актеров в ярких восточных костюмах.

Известно, что кинокартину снимают китайцы, и в России в прокат она не выйдет.

Ранее побывавший в Казани телеведущий Валдис Пельш заявил о готовности снять фильм о Татарстане. Картину он намерен посвятить малым городам и людям, их населяющим. Фильм Пельша, в отличие от творения китайских мастеров кино, выйдет в российский прокат, предположительно, в конце этого года или в начале следующего.