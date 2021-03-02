В Казани для того, чтобы построить дорогу-дублер Горьковского шоссе, власти намерены изъять еще 262 земельных участка. Об этом заявил руководитель Комитета земельных и имущественных отношений республиканской столицы Ренат Галяутдинов.

Он отметил, что властям предстоит "большой объем работы по изъятию", ведь планируется соорудить большой участок дороги - от Несмелова до М-7, она пройдет через ЖК "Серебряный бор".

Изъятие участков планируется проводить в течение всего года, в этой задаче комитету будут помогать администрации Кировского и Московского районов Казани.

Ранее сообщалось, что планируется изъять для тех же целей 164 участка.