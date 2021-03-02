Водители и пешеходы в Казани снимают на фото и видео и выкладывают в Интернет кадры с затопления Фермского шоссе.

Вся проезжая часть в сторону Оренбургского проезда накануне оказалась залитой фекальными канализационными водами после аварии, сопряженной с прорывом канализации. Уровень воды доходил до нижней части автомобильных дверей.

Оказалось затрудненным движение, в сторону центра остановились троллейбусы городских маршрутов № 6 и 9.

Прорыв был устранен довольно оперативно. Сейчас рабочие продолжают избавлять шоссе от наледи, образовавшейся после замерзания жидкости.