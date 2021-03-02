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Фото: скриншот с видеоролика

В Казани прорвало канализацию и сточными водами затопило Фермское шоссе

02.03.2021, 07:57 98 2 prokazan.ru
Водители и пешеходы в Казани снимают на фото и видео и выкладывают в Интернет кадры с затопления Фермского шоссе.
Вся проезжая часть в сторону Оренбургского проезда накануне оказалась залитой фекальными канализационными водами после аварии, сопряженной с прорывом канализации. Уровень воды доходил до нижней части автомобильных дверей.
Оказалось затрудненным движение, в сторону центра остановились троллейбусы городских маршрутов № 6 и 9.
Прорыв был устранен довольно оперативно. Сейчас рабочие продолжают избавлять шоссе от наледи, образовавшейся после замерзания жидкости.
ЖКХ Дороги Происшествия Казань
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комментарии

Горожанин
0
02 марта 2021
08:56
Выражение "Скользить как по гovну" приобретает конкретные формы
Горожанин
0
02 марта 2021
09:05
Всегда там эта лужа была

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