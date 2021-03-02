Решением российского правительства для школьников в 2021 году упрощена сдача выпускных экзаменов.

Выпускники 9 классов, как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, будут проходить процедуру ГИА (Государственной итоговой аттестации) по упрощенной схеме. Облегчат и жизнь выпускников 11 классов, которые сдают ЕГЭ.

Как будет проходить сдача? Ученики 9 классов будут сдавать только два экзамена, они обязательны. Предметы по выбору отменяются, их заменяют одной контрольной работой по предмету, который ученик выберет сам.

Выпускники 11 классов, если они не хотят поступать далее в вуз, будут также сдавать только два обязательных предмета. Это - русский и математика.

Решение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, он дал поручение Министерству просвещения и Рособрнадзору до 29 марта адаптировать все правовые акты и превратить их в подробную инструкцию для школы страны.

Решение продиктовано все еще сохраняющейся опасностью распространения коронавирусной инфекции.