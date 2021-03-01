Жители Казани активно жаловались на сильный запах газа в районе улицы Сибгата Хакима 1 марта. Жалобы не остались без внимания, и сейчас в Ново-Савиновский район столицы Татарстана выехала группа экспертов-экологов, которые возьмут пробы воздуха для детального анализа его состава.

В пресс-службе Минэкологии Татарстана сообщили, что сотрудникам передвижной экологической лаборатории предстоит провести необходимые анализы. Но о взрыве или утечке газа, подчеркнули в Минэкологии, МЧС не сообщало. О результатах лабораторного исследования оповестят позднее.

Напомним, что жители засыпали оперативные службы города звонками с сообщениями о запахе газа. В ООО "Газпром трансгаз Казань" отрицают утечку метана. Поначалу предполагалось, что запах может быть причиной неких технологических проблем на химическом производстве.

В МЧС РТ также опровергают данные об утечке. По данным мониторинга Гидрометцентра РТ, превышений загрязнения воздуха в Казани также не зафиксировано.