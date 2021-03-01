Приволжский районный суд был вынужден перенести очередной судебное заседание по делу заместителя главы Росреестра РТ Ады Зайдуллиной. В зале судебных заседаний удалось собрать всех участников процесса, более 18 человек. Но одна из участниц дела решила поменять адвоката, и новый защитник в суд не явился по причине болезни.

Из-за этого обвинительная часть не была зачитана, суд согласился, что делать это без присутствия всех защитников - значило бы нарушить права участников процесса на защиту.

Аду Зайдуллину обвиняют в мошенничестве. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались заместитель директор МУП «Центральная коммунальная служба» Кирова Михаил Мартыненко, директор и учредитель риелторской компании «Барс-Сити Групп» Марина Мазитова, супруги Акчурины Татьяна и Артур (последний является председателем ЖСК «Заря-28») и участник ОПГ «Казаевские» Сергей Бикбулатов. Обвинители настаивают, что все эти люди были членами одной преступной группы, которая присваивала земельные и участки, а потом перепродавала их.

4 года - с 2013 по 2017-й работала ОПГ, в которой, как предполагается, Аде Зайдуллиной была отведена одна из основных ролей, как должностному лицу Росреестра. Именно она, по выводам обвинителей, обеспечивала регистрацию и оформление незаконно присвоенных участков.

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