Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела, главным фигурантом которого является выходец из Таджикистана.ю напавший на полицейского в аэропорту Казани.

Действия пассажира квалифицированы как применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ, часть 1).

Уже в этом служебном помещении, пока полицейский проверял документы, мужчина нанес ему сильный удар головой в лицо. Конечно, буйного пассажира быстро успокоили, и дальнейшие попытки нападения были пресечены.

Инцидент произошел 21 февраля 2021 года, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения нападавшему.