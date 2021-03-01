С 1 марта в стране меняются правила начисления пособий на детей. Без заявлений отныне в облегченном режиме не удастся оформить пособия на первого и второго малыша до 3 лет, а также не удастся получить пособия без заявлений семьям с небольшими доходами (менее двух прожиточных минимумов).

Процедура оформления "детских" ранее была упрощена в связи с распространением коронавируса. Сейчас, чтобы оформить или продлить пособие, нужно собирать и подавать предусмотренные для этого документы лично.

Также теперь все, получающие пособия, в обязательном порядке должны информировать социальные органы и Пенсионный фонд о том, что у них изменились обстоятельства, способные повлиять на факт выдачи пособий - изменились доходы, адрес, другие данные.

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