Мы собрали законодательные изменения, которые ожидаются с марта этого года. Они коснутся жителей всех регионов России.

Карта "Мир" станет еще популярнее, поскольку с первого дня весны все магазины и агрегаторы, чья выручка составляет более 30 миллионов рублей в год, обязаны обеспечить покупателя возможность расплатиться "Миром".

С 7 марта обретут законную силу законодательные поправки, которые ужесточат ответственность за нарушения на митингах. Штраф за неповиновение полиции, к примеру, составит от 2 до 4 тысяч рублей, тогда как ранее был всего 1 тысяча. Нарушителей могут приговорить к обязательным работам на 40-120 часов. Самое суровое наказание осталось прежним - 15 суток ареста.

С 1 марта начинают действовать законы об ответственности за нарушения деятельности НКО и физических лиц, которых ранее признали иностранными агентами. Если СМИ будут писать или рассказывать о них без маркировки, им грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. Должностные лица за то же нарушение заплатят 5 тысяч, а юридические - до 50 тысяч. Если те же законы будут нарушать сами НКО, то штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей.

Персональные данные граждан с 1 марта станут еще более охраняемыми. Теперь распространить их без отдельного согласия гражданина будет невозможно. Только сам россиянин сможет решать, какие сведения о себе оставить в доступе - имя, телефон, почта, адрес и др.

С 7 марта из общественного транспорта нельзя будет высаживать детей до 16 лет, даже если они не оплатили проезд. Если ребенок едет со взрослым, требование закона на такие ситуации не распространяется.

С первого дня весны в России появится новый дорожный знак, обозначающий фотовидеофиксацию. Его будут ставить вне городов за 150-300 метров до камер, а в в городах - около табличек, обозначающих въезд в населенный пункт.

Из стран для путешествий с 1 марта открывается Грузия. Но отправиться туда туристы смогут при наличии отрицательного результата тестирования на коронавирус. Сухопутный маршрут в Грузию пока закрыт, попасть в страну можно только самолетом.