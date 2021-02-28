В первый весенний день, 1 марта 2021 года казанскую молодежь ждет большой сюрприз - на встречу с ней приедет обаятельный телеведущий латвийского происхождения Валдис Пельш. Ведущий "Угадай мелодию" проведет встречу в рамках федерального проекта "Диалог на равных". Встреча состоится в Национальной библиотеке в 16 часов 1 марта 2021 года.

Проект "Диалог на равных" входит в региональную программу "Социальная активность" национального проекта "Образование".

Валдис уже бывал в Казани, год назад он лично поздравлял прекрасную половину республики в 8 марта в Доме правительства РТ.

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