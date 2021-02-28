Пассажирка такси заявила в полицию, обвинив таксиста в краже норковой шапки. Объявленный полицейскими план "Перехват" быстро принес свои результаты: машину с водителей остановили на одной из улиц столицы Татарстана. Таксиста задержали. Но вот тут выяснились интересные подробности криминальной истории.

Таксист заявил, что ничего не крал, а пассажирка сама вела себя неадекватно. Он ее с дочкой забрал на улице Серова. Женщина вызвала машину до Борисоглебского. В районе Тэнцевской дама поинтересовалась, сколько она должна заплатить, таксист назвал сумму, но женщина возмутилась высокими расценками и потребовала, чтобы ее высадили. При этом она отказалась оплатить ту часть пути, которая уже была проделана.

Таксист заверяет, что пассажирка пыталась открывать двери машины прямо на ходу, скандалила.

Он остановил транспортное средство, попросил оплатить часть пути, но женщина отказалась. Водитель взял ее шапку из норки и просто выбросил в сугроб. Женщина за своей вещью не пошла, а просто заявила в полицию о краже у нее этой самой шапки.

К слову, полицейские шапку нашли там, куда ее выбросил водитель. Пассажирка написала на него заявление. И теперь разбирательства не избежать.

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