Сегодня утром труп мужчины был обнаружен на улице Петра Витера. Об этом сообщается в программе "Перехват".

Известно, что полицию вызвали очевидцы. Изначально предполагалось, что мужчину сбили, ведь тело расположено совсем близко к проезжей части. Однако после было установлено, что причиной смерти стала остановка сердца. Рано утром мужчине стало плохо с сердцем, однако поблизости не было никого, кто мог бы прийти на помощь и своевременно вызвать скорую.

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