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Фото ProKazan.ru

В Казани рядом с проезжей частью обнаружили труп мужчины

27.02.2021, 20:43 555 1 prokazan.ru
У него остановилось сердце

Сегодня утром труп мужчины был обнаружен на улице Петра Витера. Об этом сообщается в программе "Перехват".

Известно, что полицию вызвали очевидцы. Изначально предполагалось, что мужчину сбили, ведь тело расположено совсем близко к проезжей части. Однако после было установлено, что причиной смерти стала остановка сердца. Рано утром мужчине стало плохо с сердцем, однако поблизости не было никого, кто мог бы прийти на помощь и своевременно вызвать скорую.

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Смерть Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
0
27 февраля 2021
20:55
Ужос

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