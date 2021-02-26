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Фото: скриншот видео

Арнольд Шварценеггер приедет в Казань на специальную Олимпиаду

26.02.2021, 17:54 43 0 prokazan.ru

Гостем специальной Олимпиады в Казани станет Арнольд Шварценеггер. Также ожидается около 2 тысяч гостей со всего мира: легкоатлет Боб Бимон, футболист Дидье Дрогба, Наталья Водянова Об этом рассказали на канале «Матч».

В соревнованиях будут участвовать спортсмены из 107 стран по семи видам спорта. Россию будут представлять 190 человек. Сейчас спортсменов готовят по зуму, потому что нет возможности приехать в Казань.

«Ожидается 2 тысячи приглашенных VIP-гостей: политики, великие спортсмены, великие общественные деятели, деятели культуры. Мы ждем несколько тысяч представителей прессы. Это очень важно», - отметила президент специальной Олимпиады Ольга Слуцкер.

Специальная Олимпиада состоится в январе 2022 года.

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Татарстан Казань Общество
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