Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: ProKazan

В последние дни февраля в Казани ожидается метель и сильный ветер

26.02.2021, 17:24 105 1 prokazan.ru

В Татарстане и Казани в выходные по прогнозам синоптиков ожидается потепление и снегопад. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Так, в субботу, 27 февраля, республика окажется под влиянием активного циклона. Ожидается существенное ухудшение погоды: сильный снег, днем мокрый снег, сильный ветер порывами до 18 м/с. Температура днем составит -4…-9 градусов, ночью -11…-16 градусов. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

В воскресенье, 28 февраля, пройдет небольшой снег, местами с метелью. Днем ожидается не выше -7…-12 градусов, ночью температура опустится до -14 градусов, при прояснении до -18 градусов.

В первую неделю календарной весны температура существенно повысится, в среднем днем будет на уровне -5 градусов, ночью -10 градусов. Всю неделю обещают снег.

К другим новостям: 

- Каждый день приходят печальные новости от оперштаба Татарстана. На 26 февраля еще три человека умерли от коронавируса. Сколько им было лет. 

Погода Татарстан Казань Общество Прогнозы
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Арнольд Шварценеггер приедет в Казань на специальную Олимпиаду
После взрыва газа в 12-этажном доме пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом сотоянии
Еще две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Татарстане
Прокуратура Казани требует переселить жителей дома, который признан аварийным еще в 2018 году
Неравнодушные собрали более 3 млн рублей женщине в Татарстане, у которой муж погиб в ДТП
Трамваи №5 и №5а в Казани будут ходить чаще
Количество заболевших ковидом детей растет: в оперштабе Татарстана раскрыли статистику за сутки
Родителям Татарстана разрешили посещать утренники в детских садах, соблюдая некоторые правила
Пожилая женщина пыталась молотком убить 16-летнюю внучку
«Куда администрация смотрит?»: пожарная машина не могла проехать в Казани из-за неочищеного двора
«Машины две, а номер один»: штаб Навального в Казани выпустили новое расследование про мэра города
«Врачи говорили делать аборт»: в РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой была опухоль
«У него хорошее воспитание»: отец погибшего полицейского в Казани заявил, что сын не мог убить себя
21-летняя жительница Казани осуждена за долг по алиментам в размере 205 тысяч рублей
«Стучите», граждане: в Казани пассажирам автобусов дадут подарки за жалобы на кондукторов
Прозрачный бизнес: в Казани планируют начать переработку стеклотары
Более 10 команд со всей страны пожелали стать авторами лучшей концепции станций метро Казани
В Республике Татарстан зарегистрировано 5 новых случаев смерти от COVID-19
Пробки 10 баллов: в Казани снегопад создал дорожный коллапс
В МЧС Татарстана рассказали подробности пожара, в котором чуть не погибли 11 человек
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
26 февраля 2021
17:50
Странно, зимой и снег.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ