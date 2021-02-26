В Татарстане и Казани в выходные по прогнозам синоптиков ожидается потепление и снегопад. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Так, в субботу, 27 февраля, республика окажется под влиянием активного циклона. Ожидается существенное ухудшение погоды: сильный снег, днем мокрый снег, сильный ветер порывами до 18 м/с. Температура днем составит -4…-9 градусов, ночью -11…-16 градусов. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

В воскресенье, 28 февраля, пройдет небольшой снег, местами с метелью. Днем ожидается не выше -7…-12 градусов, ночью температура опустится до -14 градусов, при прояснении до -18 градусов.

В первую неделю календарной весны температура существенно повысится, в среднем днем будет на уровне -5 градусов, ночью -10 градусов. Всю неделю обещают снег.

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