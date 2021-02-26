Следователи Забайкальского края завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летней женщины, которая пыталась убить внучку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что женщина напала на 16-летнюю внучку, несколько раз ударила молотком по голове, а потом повалила ее на пол и начала бить по голове и телу. Девушка смогла вырваться и убежать», - говорится в сообщении.

По заключению судебной психиатрической экспертизы, пожилая женщина не может контролировать свои действия и отдавать им отчет.

Уголовное дело с постановлением направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

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